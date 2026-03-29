El Proyecto Especial Chavimochic (PECh) anunció la restricción del servicio de agua potable en Trujillo debido a que desde hoy hasta mañana, 30 de marzo, según lo planificado, se han iniciado trabajos para cambiar la geomembrana que se colocó en algunos tramos del Canal Madre que fue afectado por las descargas de lluvias y huaicos que ocurrieron en los años 2017 y 2023.

Cabe indicar que la semana pasada, mediante el Informe de Visita de Control N°0024-2026-OCI/0608-SVC, la Contraloría General de la República puso en evidencia que el PECh no había ejecutado medidas preventivas en el Canal Madre ni en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) ante el inminente riesgo de precipitaciones pluviales.

RIESGO

El principal punto que observó el órgano de control fue que no se habían hecho las reparaciones en varios tramos de dicha infraestructura hidráulica que tenía geomembrana (Canal Madre), lo que significaba altas probabilidades de que el suministro de agua potable en Trujillo se vea afectado considerablemente si es que un evento natural de proporciones (lluvias) llegara a presentarse.

“Estas actividades de rehabilitación definitiva del Canal Madre se ejecutan dentro de lo planificado en el Plan de Operación y Mantenimiento del PECh. Las labores se realizan a tiempo completo y se espera terminar antes de lo previsto. Con estos trabajos garantizamos la continuidad del servicio para la producción de agua potable para Trujillo, la generación de energía eléctrica y el suministro de agua para uso agrícola”, anunció el gerente Jhon Carlos Cabrera.

El funcionario fue específico al señalar que la PTAP seguirá tratando agua potable durante los siguientes días. “Solo se reducirá su capacidad de producción. Es importante remarcar que durante estos días de trabajos de mantenimiento se seguirá produciendo y abasteciendo del recurso hídrico a la empresa Sedalib, pero en menor porcentaje.

PLAN DE CONTINGENCIA

Debido a esta afectación al suministro normal de agua, Sedalib puso en marcha un plan de contingencia que implica abastecer del recurso hídrico mediante camiones cisterna en diferentes distritos de Trujillo.

En efecto, desde ayer Sedalib empezó a distribuir agua potable en el barrio 6A del distrito de Alto Trujillo.

También se ha hecho lo propio en el sector Central del distrito de Florencia de Mora y la zona de Los Laureles y Nuevo Indoamérica en el distrito de La Esperanza.

En Trujillo se lleva agua a los territorios vecinales Mampuesto, La Marqueza, Los Naranjos, Huerta Bella y Mercado Progreso

Representantes de Sedalib también informaron que los hospitales de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, centro poblado El Milagro, Moche y Alto Salaverry serán abastecidos de agua mediante camiones cisterna.