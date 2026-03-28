El nuevo puente Conache se proyecta como una infraestructura clave para reducir riesgos ante desbordes y mejorar la conectividad en el distrito de Laredo, en la región La Libertad. La obra reemplazará la actual estructura, que se encuentra deteriorada y representa un riesgo para la población.
El diseño contempla mejoras significativas, como la ampliación del ancho de 4.95 a 12.80 metros y el incremento de su longitud de 43 a 87 metros. Además, se incorporarán dos carriles, bermas de seguridad y veredas peatonales, lo que permitirá un tránsito más seguro y ordenado.
“Este puente no solo mejorará la conectividad y reducirá los tiempos de traslado, sino que también impulsará el comercio, el turismo y la seguridad vial para todos nuestros vecinos. Conache es un lugar emblemático de Laredo, y su crecimiento debe ir acompañado de infraestructura moderna y planificada”, destacó el alcalde de Laredo, Sergio Vilchez.
Asimismo, el burgomaestre informó que se conformó el Comité Impulsor del nuevo Puente Conache, un espacio ciudadano que permitirá dar seguimiento al proyecto. “La participación organizada de la población es clave para que las grandes obras se hagan realidad”, puntualizó.
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