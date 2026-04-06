El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) excluyó de las elecciones al exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, por no consignar en su hoja de vida una sentencia por difamación agravada.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 02471-2026-JEE-LIC1/JNE, en la que se determinó excluir al candidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente.

Según el documento, el JEE tomó conocimiento de la existencia de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de la libertad vigente, lo que constituye una causal de exclusión electoral.

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Resolución fue notificada a personera del partido

De acuerdo con el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la resolución fue notificada a la casilla electrónica de la personera legal de Un Camino Diferente, Marjorie Guarnizo Paz, el último viernes a la 1:57 p. m.

La medida confirma la salida del candidato del proceso electoral, luego de que se verificara la sentencia vigente en su contra.

El propio candidato solicitó su exclusión

El proceso se inició luego de que el mismo Fernández presentara, el 4 de marzo, un escrito solicitando su exclusión por no haber declarado la sentencia en su hoja de vida.

Ese mismo día, también anunció su renuncia al partido Un Camino Diferente, alegando divergencias con dirigentes de la organización política.

Tras esta solicitud, un fiscalizador del JEE solicitó información a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, que confirmó que un recurso de nulidad presentado por la defensa del exalcalde fue declarado improcedente el 11 de marzo.

Sentencia por difamación quedó firme en todas las instancias

El documento judicial señala que el exalcalde fue sentenciado en primera, segunda y última instancia por el delito de difamación agravada.

La pena impuesta fue de un año y ocho meses de prisión, la cual adquirió la calidad de cosa juzgada al tratarse de una condena firme.

Además, el propio candidato ratificó la existencia de la sentencia en el escrito presentado el 4 de marzo, en el que indicó:

“Solicito mi exclusión porque yo, César Arturo Fernández Bazán, sí tengo sentencia y en segunda instancia, así que mi exclusión sí va de acuerdo a las leyes”.