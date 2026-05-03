Cuidado. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) informó mediante el comunicado oficial N°06-2026, que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. Esto, tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

De la misma manera estima que es más probable que El Niño Costero persista, por lo pronto, hasta enero de 2027 con una magnitud débil, aunque podría tornarse moderada entre junio y julio del presente año.

En esa línea, se recomienda a las autoridades competentes tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes.

¿CÓMO ESTAMOS?

En este punto es importante recordar que el pasado 26 de febrero, el gobierno del presidente José Balcázar Zelada declaró en estado de emergencia por amenaza de lluvias intensas a 63 distritos de la región La Libertad.

El Decreto Supremo N° 025-2026-PCM dispuso aplicar la medida para los distritos trujillanos de Moche, La Esperanza, Poroto, Salaverry y Simbal. Una semana antes se había dispuesto lo mismo para los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Huanchaco, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

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LENTOS

La disposición del Ejecutivo regía durante 60 días y se esperaba que en ese tiempo se ejecuten medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de reducción del riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación.

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Programa Presupuestal 0068 (PP 0068), denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, a la comuna de Trujillo se le asignó S/2,614,829 para invertirlo en prevención, pero a la fecha ha invertido S/692,432, lo que equivale al 31% de avance.

En tanto, a la comuna de El Porvenir, se le transfirió S/496,318 y ya ha ejecutado S/154,682. Es decir, su avance es del 32%.

No obstante, hay municipalidades como la de Florencia de Mora que de los S/145,000 que tiene disponibles solo ha invertido S/12,999. Esto significa que apenas llega al 9%.

En Huanchaco la situación está un poco mejor, pues de los S/361,583 ya ha girado S/157,098, lo que hace un avance del 44%.

La comuna de La Esperanza tiene en sus cuentas S/241,995 y a pesar de la emergencia solo ha invertido S/79,994. Su nivel de ejecución es del 34%.

Ahora bien, a la municipalidad de Laredo se le asignó S/333,264 y ha invertido S/162,289. Su ejecución es del 48%.

A las autoridades ediles en la comuna de Moche se le transfirió S/193,637 y han usado S/55, 343; esto significa un avance del 28%.

Por su parte, la comuna de Poroto tiene un presupuesto de S/14,000, pero solo ha girado S/4,000. Su nivel de ejecución es del 28%.

A la Municipalidad Distrital de Salaverry se le asignó S/45,845; sin embargo, solo ha invertido S/4,600. Su avance es del 32%.

SUPERAN

Solo hay dos comunas que registran una inversión superior al 50%. Una es Víctor Larco Herrera, pues de los S/751.536 que se le transfirió para prevención ya ha gastado S/394,776. Su ejecución es del 53%. La otra es Alto Trujillo. El MEF le transfirió S/299,638 y ha invertido S/145,016. Su avance es del 63%.

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