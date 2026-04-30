Este viernes 1 de mayo entrará en vigencia la Ordenanza Municipal N° 013-2026-MPT, que regula el uso y las actividades permitidas en los espacios públicos del Centro Histórico de Trujillo (CHT).

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La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) indicó que la norma tiene como objetivo “establecer disposiciones técnicas y legales relativas a la protección de los espacios públicos del CHT, incentivar la protección y promoción de su uso, evitando la concentración de actividades que generen congestión de personas y el deterioro de los espacios”.

“En el caso del derecho a la reunión, marchas, concentraciones o manifestaciones que se convoquen en plazas o vías públicas, se debe hacer de conocimiento escrito al Proyecto Especial del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT) con anticipación de 15 días, a efecto de que se tome las providencias necesarias para que el derecho al libre tránsito no se vea limitado más allá de lo estrictamente necesario y asumir una conducta vigilante para la protección de los monumentos históricos y elementos que forman parte de los espacios declarados ambiente urbano monumental”, añadió la entidad edil.