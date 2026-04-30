La Plaza Mayor de Trujillo fue inscrita ante Registros Públicos, con Partida N° 11634856, como propiedad inmueble de la municipalidad provincial mediante la inscripción definitiva del Procedimiento Especial de Saneamiento Físico Legal, regulado por el Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA. El procedimiento de inscripción estuvo a cargo del Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo (Saimt).

VER MÁS| La Libertad: Estudiantes caen con drogas y armas en colegios

“Tener la titularidad registral permitirá, entre otros, asignar recursos para administrar eficientemente su mantenimiento y conservación, como patrimonio histórico de la ciudad”, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

La plaza de armas, que tiene un perímetro de 449.53 metros lineales, está ubicada en la manzana 32, lote 1, entre los jirones Independencia, Almagro, Pizarro y Orbegoso, en el Centro Histórico de Trujillo.

La anotación de inmatriculación se hizo a favor del Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). La inscripción precisa una afectación en uso en beneficio de la municipalidad, por plazo indeterminado.