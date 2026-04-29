La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) indicó que el Proyecto Quebradas San Idelfonso y San Carlos “ha retomado su ritmo de ejecución”, lo que ha permitido no solo intervenir puntos críticos, sino también “avanzar de manera progresiva en [la ejecución de] sus principales componentes”.

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La entidad estatal precisó que en la actualidad las labores se concentran en el paquete 9, que incluye la estructura de captación y su conexión con el túnel de trasvase de 1.5 km, “infraestructura clave diseñada para desviar el caudal de agua y reducir el riesgo de inundaciones en las zonas urbanas de Trujillo”.

En paralelo, agregó, avanza el paquete 4A, correspondiente a los canales de conducción que dirigirán el agua hacia el río Moche.

“Este sistema forma parte de un diseño integral que contempla más de 12 km de canales y 61 diques —35 ya culminados en San Idelfonso y 26 previstos en San Carlos—, cuya función es reducir la velocidad del agua y retener sedimentos durante lluvias intensas”, explicó.