La consejera regional por la provincia de Julcán, Lorena Carranza, expresó su preocupación por recientes decisiones adoptadas en el Consejo Regional de La Libertad, al considerar que la imposición de plazos a las comisiones de trabajo carece de sustento legal y afecta su autonomía.

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Carranza Blas señaló que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no establece tiempos específicos para el desarrollo de investigaciones, por lo que cada comisión tiene la potestad de definir sus propios plazos y metodologías de trabajo.“Es una medida arbitraria.

Cada comisión tiene autonomía para determinar cómo y en qué tiempo realiza su labor de fiscalización”, sostuvo.En ese sentido, precisó que muchas de las denuncias que llegan a la Comisión de Educación (que actualmente preside) no corresponden a temas técnicos, sino a conflictos internos entre funcionarios, los cuales no forman parte de sus competencias.

“No vamos a perder tiempo en problemas personales que incluso han sido archivados en otras instancias. Nuestro enfoque está en la fiscalización real que beneficie a la población”, enfatizó.

La consejera también advirtió sobre las principales dificultades que enfrenta el sector educativo en la región, entre ellas la falta de docentes en diversas instituciones, deficiencias en infraestructura y limitaciones en la gestión educativa.

“El principal problema es la falta de vacantes para maestros. Hay colegios que siguen recibiendo alumnos sin contar con docentes suficientes”, indicó.Asimismo, anunció que continuará con las acciones de fiscalización en territorio, incluyendo visitas programadas a diferentes provincias para verificar la situación de las instituciones educativas.

Cuestionamientos a ejecución de obras

Carranza también cuestionó el manejo de algunos proyectos de inversión, señalando incumplimientos por parte de contratistas y decisiones técnicas que, a su juicio, no se estarían ajustando a los procedimientos correspondientes.“Hemos identificado retrasos y prórrogas que no deberían haberse otorgado. Eso afecta directamente a la población”, manifestó.

Además, denunció dificultades para acceder a información por parte de funcionarios del Gobierno Regional, lo que calificó como una limitación a la labor de fiscalización.“El consejero regional tiene la facultad de solicitar información de manera inmediata. Negarla es obstruir nuestro trabajo”, afirmó.

Llamado a priorizar gestión regional

Finalmente, la consejera hizo un llamado a las autoridades a priorizar la ejecución de obras y la atención de las principales necesidades de la región, especialmente en el último año de gestión.“Hoy la región necesita resultados. Hay obras paralizadas, problemas en educación y salud que deben ser atendidos con urgencia”, señaló.