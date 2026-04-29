La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) reconoció a docentes, mentores y ganadores del concurso “Escolares Innova 2025”, dirigido a estudiantes de VI y VII grado de educación secundaria pública, promoviendo el emprendimiento, creatividad e innovación, para generar iniciativas emprendedoras que beneficien a la comunidad.

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El alcalde Mario Reyna Rodríguez suscribió las Resoluciones expresando el reconocimiento oficial a nombre de la comuna y del pueblo de Trujillo para 11 docentes asesores y 4 mentores, por su asesoramiento a las iniciativas en concurso.

El alcalde destacó que a través del concurso los participantes asumieron el desafío de transformar ideas en acción y que así se van formando ciudadanos competentes para enfrentar desafíos, generar ideas innovadoras y contribuir positivamente a la sociedad, utilizando el emprendimiento como herramienta para el desarrollo personal y social.

En el concurso participaron 18 equipos, los que fueron evaluados por especialistas del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada (CREEAS - La Libertad), CITEccal, UPAO, UNT y la UCV. Los proyectos destacaron por sus propuestas en salud, economía circular, identidad cultural y agroindustria.

Esto se desarrolló a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo, retando a los estudiantes a crear soluciones innovadoras para problemas reales, potenciar su imaginación y trabajar en equipo, ayudando formar personas competentes, capaces de enfrentar desafíos, generar innovación y contribuir al desarrollo mediante el emprendimiento.

El concurso ayuda a la formación integral de los estudiantes a partir del desarrollo de un programa y una metodología dinámica de aprendizaje partiendo de desafíos para potenciar la imaginación, el desarrollo de capacidades creativas, el emprendimiento innovador, adaptarse a situaciones adversas y aplicar la co creación en el desarrollo de productos basados en la necesidad del mercado y del cliente o generando ideas y propuestas de solución a problemas del entorno con visión empresarial.

“Escolares Innovan 2025”, se realizó en alianza estratégica con el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad César Vallejo y estuvo dirigido a estudiantes de educación básica regular de las Instituciones educativas públicas de la provincia de Trujillo, del VI y VII ciclo de educación secundaria.