El Comando Unificado de las Fuerzas Armadas que está instalado en la provincia de Pataz tuvo un feroz enfrentamiento con una organización criminal la noche del último martes, en el sector La Porfía.

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Según versión policial, se realizaba un rastrillaje por la zona cuando de pronto fueron atacados a balazos. Militares y policías repelieron el fuego enemigo y avanzaron mediante maniobras de cerco y control.

La presión ejercida por las fuerzas combinadas obligó al grupo armado a huir. En el lugar donde se escondían se encontraron fusiles R15, cacerinas y gran cantidad de municiones.

Se especula que este grupo armado brinda seguridad a mineros ilegales que operan en la provincia de Pataz.

Las armas y municiones incautadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones del caso. La Policía y miembros del Ejército del Perú reafirmaron su compromiso de continuar con los operativos en la zona.