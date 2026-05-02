El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, realizó junto a dirigentes vecinales y alcaldes de los centros poblados El Trópico, Víctor Raúl y Villa del Mar un viaje a la ciudad de Lima, para gestionar proyectos de inversión ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante el cónclave se coordinaron avances y nuevas obras que beneficiarán directamente a la población.
“Seguimos trabajando de manera articulada para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo el burgomaestre.
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