El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, realizó junto a dirigentes vecinales y alcaldes de los centros poblados El Trópico, Víctor Raúl y Villa del Mar un viaje a la ciudad de Lima, para gestionar proyectos de inversión ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Durante el cónclave se coordinaron avances y nuevas obras que beneficiarán directamente a la población.

“Seguimos trabajando de manera articulada para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo el burgomaestre.

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