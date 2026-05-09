Uno de los problemas más críticos por los que atraviesa la región La Libertad es la inseguridad ciudadana y por eso, ayer, durante su visita a la ciudad de Trujillo, el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, se refirió sobre el tema y aseguró que los “criminales tienen sus días contados”.

El mandatario se expresó de esta manera tras inspeccionar en Trujillo el funcionamiento del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP). Aseguró que se está trabajando con tecnología de punta y dijo que este avance beneficia no solo a La Libertad, sino a otras regiones del norte del país, pues las pericias son trabajadas con la mayor rigurosidad científica para demostrar la culpabilidad de los delincuentes.

“Esto va a significar mayor seguridad para La Libertad y todo el norte. Son equipos modernos y con esto los criminales tienen sus días contados. Ha sido una decisión e inversión eficaz. Estamos dispuestos a apoyar en todo lo que necesitan”, manifestó Balcázar.

El mandatario pidió a los trujillanos seguir adelante y se comprometió a trabajar para lograr que la ciudad sea la de antes. “Queremos al Trujillo viejo, donde no había delincuencia”, agregó

POLICÍAS Y CAMBIOS

Balcázar resaltó que fue él quien autorizó que 500 policías sean destacados a La Libertad con plaza permanente y, además, aprobó el cambio del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta. Actualmente el que ocupa ese cargo es el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas.

En gran parte de su recorrido por Trujillo, el mandatario estuvo acompañado de la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel.

Desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 compartieron un desayuno en un conocido restaurante de la localidad.

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Ese momento fue aprovechado por Joana Cabrera para realizar una serie de requerimientos al mandatario.

En ese sentido, el presidente del Perú anunció que se aprobó un presupuesto suplementario para reactivar la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh). “No puedo dar un monto específico porque eso lo estamos afinando, pero es lo que nos ha pedido La Libertad”, apuntó.

En este punto, es importante mencionar que con Memorando N°1854-2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 944,600,826 para concretar los trabajos en esta megaobra hidráulica.

Sin embargo, para el año fiscal 2026 solo se consideró para la III Etapa del PECh un presupuesto de S/ 132,662.887, lo que resulta insuficiente para continuar con el proceso de licitación de las obras.

El Midagri es el encargado de la reactivación del saldo de las obras de la presa y la construcción de la tercera línea del sifón Virú, a través del contrato G2G (Gobierno a Gobierno) entre Perú y Canadá.

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