El alcalde de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, John Vargas Campos, denunció ayer que, presuntamente, por orden de altos mandos policiales le han retirado 10 agentes a la comisaría de su sector.

Precisó que de los 30 policías que laboraban en esa dependencia policial, actualmente solo hay 20.

“Eso no es posible. En una ciudad de 25 mil habitantes y como mínimo deberíamos tener 80 policías, pero ahora solo hay 20”, cuestionó.

Pidió al jefe de la Policía en La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, corregir esto.