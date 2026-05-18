Cincuenta bomberos, pertenecientes a tres unidades de la ciudad del Cusco, libraron una ardua batalla a fin de contener y liquidar un fuerte incendio registrado en la estación de trenes de San Pedro, de donde parten convoys desde y hacia la antigua ciudad inca de Machu Picchu.

Fueron horas de susto y emergencia entre locales, turistas nacionales y extranjeros, quienes dieron aviso a las autoridades sobre una fuerte columna de humo que salió desde el interior de las instalaciones de la estación.

El hecho ocurrió por la tarde del último domingo, cuando el taller de maquinaria de la estación, conocido como ‘maestranza’, ardió el llamas por motivos que son materia de investigación.

Hasta el lugar llegaron efectivos de las Unidades 39 de Cusco, 116 de San Sebastián y 119 de San Jerónimo, quienes finalmente confinaron el fuego para luego extinguirlo.

“Como siempre el problema del agua fue un factor que nos jugó en contra al principio, luego llegaron las cisternas y pudimos trabajar de mejor manera, de momento se descartan heridos, solo daños a la propiedad, las causas del siniestro son materia de investigación”, refirió el teniente brigadier CBP Miguel Angel Tinajeros, jefe de la UBO 39.

COMUNICADO

Tras el siniestro, Ferrocarril Transandino S.A., operador de la ruta a Machu Picchu y de la citada estación de trenes, mencionó que una vez informados sobre el indencio se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso al Cuerpo General de Bomberos y a la Policía para atender la situación, la cual se logró controlar.

“Como medida preventiva, se evacuó al personal de la estación, por lo que no se han reportado daños personales. Los daños son únicamente materiales y solo dentro de la estación. Las causas del incidente se encuentran en investigación. La empresa realizará todas las verificaciones necesarias para garantizar que la zona sea completamente segura antes de retomar las operaciones regulares”, refirieron a través de una nota de prensa.

Finalmente se supo que las frecuencias de salida y retorno desde y hacia Machu Picchu, que se operan desde la estación de trenes San Pedro, se llevan a cabo sin ningún inconveniente, no ahbiéndose producido daños en ninguna locomotora, convoy o tendido férreo.