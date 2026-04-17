Un intento de robo fue frustrado en el distrito de Subtanjalla, en la provincia de Ica, gracias a la rápida intervención del personal de serenazgo y la Policía Nacional, tras la alerta emitida por el sistema de videovigilancia de la municipalidad.

Central de monitoreo

El hecho ocurrió en el cercado del distrito, en la intersección de las calles Teófilo Lévano y Abraham Valdelomar, donde las cámaras de seguridad captaron a un sujeto ingresando de manera ilícita a una vivienda. Las imágenes fueron detectadas en tiempo real por el equipo de monitoreo, que de inmediato activó el protocolo de respuesta y comunicó la situación al patrullaje integrado.

“Se visualizó claramente cuando el sujeto ingresa al inmueble trepando por la pared al techo e ingresando por la parte trasera, por lo que se alertó de inmediato a las unidades en campo”, indicaron desde el área de videovigilancia. En cuestión de minutos, efectivos de serenazgo y agentes policiales se desplazaron hasta el lugar, logrando intervenir al presunto delincuente antes de que concretara el robo.

De acuerdo con la información preliminar, los propietarios del inmueble no se encontraban en la ciudad al momento del incidente, ya que habían viajado a Lima, lo que habría sido aprovechado por el intervenido para intentar perpetrar el delito.

En tanto, otro intento de robo fue frustrado la noche del 15 de abril en el distrito de Subtanjalla, gracias a la acción coordinada entre el personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

El hecho ocurrió cuando operadores de las cámaras de monitoreo de la municipalidad detectaron en tiempo real el ingreso sospechoso de un individuo al establecimiento comercial Rojas Market, ubicado en una zona céntrica del distrito. Según el seguimiento visual, el sujeto intentaba sustraer mercadería del local, generando además momentos de tensión entre los clientes presentes.

De acuerdo con la información preliminar, el intervenido sería un individuo conocido en la zona con el alias de “Pepito Quintana”, quien ya habría estado involucrado en hechos similares anteriormente.

Tras la alerta emitida desde el centro de monitoreo, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar, logrando intervenir al sospechoso dentro del establecimiento. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría.

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