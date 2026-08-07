Tras vencerse el plazo para que los jurados electorales especiales declaren la admisibilidad de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se presentaron diversos cambios en las candidaturas al Gobierno Regional de Arequipa, con admisiones provisionales y la reapertura de la plataforma Declara+.

Si hasta la semana pasada fueron 11 las organizaciones políticas que consiguieron que sus solicitudes de inscripción sean admitidas por el JEE Arequipa, la noche de este jueves presentó un panorama distinto, con 14 listas admitidas, pero, cabe señalar que dos de ellas se encuentran en esta etapa de manera provisional debido a disposiciones dadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el vencimiento de plazos.

El primer cambio se da con la admisibilidad de la fórmula regional (candidatos a gobernador y vicegobernador) de Salvemos al Perú, debido a que el JNE declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por esta organización política frente a la resolución que declaró improcedente tanto la fórmula regional como la lista de consejeros regionales.

A través de la Resolución N° 2678-2026-JNE, el órgano electoral resolvió declarar nula la improcedencia de la fórmula regional además de confirmar la improcedencia de la lista de candidatos a consejeros regionales. De esta manera, el JEE Arequipa admitió y publicó la lista de candidatos compuesta por David César Ardiles Saravia (gobernador) y Virginia Nelly Chambi Laura (vicegobernadora).

Los casos excepcionales de admisibilidad provisional corresponden a Renovación Popular y la Coalición Transformadora Tierra Verde. En el primer caso aún queda pendiente la resolución definitiva del JNE sobre la apelación presentada tras declararse improcedente tanto la fórmula regional como la lista de consejeros regionales. Cabe señalar que el adelanto de fallo establece que esta solicitud fue declarada fundada en parte.

En cuanto al caso de la Coalición Transformadora Tierra Verde, el JNE declaró fundada su apelación para la reapertura del Declara+. Aunque aún está pendiente la calificación de requisitos de fondo y forma de las candidaturas, el JEE Arequipa resolvió admitir y publicar la lista de manera provisional, cuya fórmula regional está compuesta por Milco Torres Barrionuevo (gobernador) e Yndira Berenice Álvarez Contreras (vicegobernadora).

En cuanto al Partido del Buen Gobierno, el JNE también declaró fundada la apelación para la reapertura del Declara+, es así que la organización política procedió a presentar su solicitud de inscripción con Horacio Zeballos Patrón (gobernador) y Zunilda Noemy Cabrera del Carpio (vicegobernadora). Asimismo, el partido cívico Obras es otra de las organizaciones políticas que consiguió que el JNE declarara fundada su apelación para la reapertura del Declara+, no obstante, hasta la noche del jueves, su solicitud de inscripción aún no figuraba en la plataforma, sin embargo, por la información presentada en junio, se conoce que la fórmula regional está integrada por Miguel Coronado Zárate Flores (gobernador) y Diana Aguilar Mercado (vicegobernadora).

Finalmente, en el caso de la Alianza Electoral Venceremos, el JNE no emitió un pronunciamiento sobre su apelación para la reapertura del Declara+, sin embargo, por las disposiciones del órgano electoral, el JEE Arequipa resolvió reabrir la plataforma de manera excepcional para que la organización política presente su solicitud de inscripción. En esta nómina, la fórmula regional la componen José Luis Ancalle Gutiérrez (gobernador) y Deyssi Nery Chambi Choquehuaita (vicegobernadora).