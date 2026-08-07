Hoy, 7 de agosto, Universitario cumple 102 años de vida institucional y lo recibirá nada menos que enfrentando a Sporting Cristal. En este contexto, Luis Guadalupe, exdefensor crema y embajador de Inkabet, analiza qué podría pasar en el Estadio Monumental.

El aniversario de la “U” coincide con el partido ante Cristal. ¿Eso significará una presión extra?

No, para nada. Yo creo que, justamente, lo hacen con la intención de poder reivindicarse con su hinchada, pues vienen de una derrota en el Cusco. Y esta es una fecha muy importante para los futbolistas y la hinchada. Además, los partidos con Cristal siempre van a ser muy especiales, más aún jugando en casa, con el plus del aniversario.

¿Cómo ves a Héctor Cúper hasta el momento en el banquillo de la “U”?

Es un honor tener a un entrenador de ese prestigio. En todos los años que he tenido la oportunidad de jugar y ver el campeonato, nunca vino un técnico de esa jerarquía: le da un realce y prestigio al fútbol peruano. No creo que cualquier técnico de esa magnitud acepte venir al Perú, nos hace ser más vistos a nivel internacional. Tener un técnico así es muy motivante para el futbolista, aparte que la “U” siempre necesita a alguien de esa jerarquía, por el plantel que posee y por lo que significa la institución.

Desde tu óptica como defensa, ¿pasar de la línea de tres que trajo tanto éxito a la nueva de cuatro es muy costoso? ¿Y cuán difícil es para los laterales?

Jugar en una línea de tres es complicado. Como central, me gustaba la línea de cuatro y me sentía más cómodo, al menos en el medio local. Ahora, si tienes laterales rápidos que van por las bandas, es muy fácil usar tres centrales. El entrenador lo fue viendo durante la semana y pienso que jugar en una línea de cuatro se acomoda más en el Estadio Monumental, pues es un campo muy grande y necesitas estar bien cubierto en la defensa. Si hizo el cambio, es porque eso se trabaja, no se improvisa de la noche a la mañana. A la vez, el futbolista se debe adecuar.

Si bien la “U” logró seis puntos en el inicio del Torneo Clausura, dejó muchas dudas. ¿Crees que le alcanzará el tiempo para mejorar?

Debemos ir mejorando siempre. En la altura es complicado sacar un buen resultado, por historia y por el factor de la naturaleza. Un empate o un triunfo ante Cienciano sí hubiera sido meritorio. Sin embargo, dejando ese partido de lado, creo que el técnico sacó sus conclusiones y sabe que a la “U” solo le sirve retomar el camino para el tetracampeonato ante Cristal. Es un partido duro, complicado, pero el equipo sabrá aprovechar esa localía. A la vez, se juntan muchos factores… el aniversario y el estadio lleno, será un buen espectáculo.

El Cuto Guadalupe recibió homenaje en la previa del partido. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Gianluca Lapadula es uno de los fichajes más importantes que llegó. ¿Cómo lo notaste hasta ahora? ¿Lo ves como titular junto a Alex Valera o seguirá siendo alternativa?

Gianluca tiene prestigio por hacer su carrera en Europa y con la selección peruana, luciendo un nivel alto. Que venga al Perú es un honor para el campeonato y la “U” hizo un esfuerzo para fichar a alguien de esa jerarquía. Es un jugador que no negocia estar metiendo, es muy disciplinado, sabe cuáles son sus virtudes y defectos, va con el estilo de Universitario. Si bien me parece que no está en su mejor nivel, la experiencia pesa mucho en estos partidos. Sería lindo que le den 45 minutos.

Al inicio de la temporada, uno pensaba que la “U” tenía favoritismo para el tetracampeonato. Por lo visto hasta ahora, ¿crees que las probabilidades bajaron?

No. Si analizas el tricampeonato, la “U” siempre fue igual, cada año era más difícil e igual lo logró. Ahora, el cuarto título es más complicado porque todos se reforzaron y los equipos hacen sus partidos contra Universitario. Muchos quieren impedir que la “U” logre sus objetivos, es parte de esto y lo he vivido como futbolista. Todos aprovechan para mostrarse, eso hace que los equipos jueguen con otra intensidad y motivación cuando la camiseta crema está al frente. Por historia, a la “U” no la puedes dar por muerta o por descartada. Tiene plantel, un buen comando técnico y hay futbolistas que tienen la oportunidad de cubrir los puestos de algunos que se fueron.