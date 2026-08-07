La primera convocatoria realizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para la contratación de un especialista a cargo de la elaboración del Manual de Operaciones (MOP) de la Unidad Ejecutora 1070 (Proyecto Especial Arequipa-Colca) no tuvo propuestas presentadas, informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz.

Como se recuerda, esta unidad ejecutora estará a cargo del Programa de Inversión “Fortalecimiento del Destino Turístico Priorizado Arequipa–Valle del Colca en las provincias de Arequipa y Caylloma”, con un financiamiento de 77.2 millones de dólares de parte del Banco Mundial, para la ejecución de 33 proyectos.

Esta convocatoria estuvo abierta desde el 17 de julio hasta el 5 de agosto con el objetivo de contratar un especialista a cargo para la elaboración del MOP, que servirá como base para establecer la estructura del proyecto especial. El servicio cuenta con un plazo de 90 días calendario y un presupuesto de 60 mil soles.

Respecto a la estructura orgánica de la unidad ejecutora, Meza Cruz detalló que 19 personas serán contratadas con el presupuesto de la inversión privada, “va a tener un gerente de la unidad ejecutora, un coordinador inicialmente, un área administrativa, logística y todo lo que una unidad ejecutora necesita”, precisó.

El funcionario indicó que la meta es que a noviembre la unidad ejecutora se encuentre consolidada, por lo que en ese corto espacio de tiempo la actual gestión designará a un gerente del Proyecto Especial Arequipa-Colca, en tanto, el resto de personal será contratado bajo convocatoria.

El programa contempla una intervención integral a través de 33 proyectos. En patrimonio turístico y cultural se desarrollará y optimizará el servicio en 9 sitios de atracción turística específicos y la rehabilitación integral de 10 templos religiosos

Asimismo, contempla trabajos en infraestructura de soporte crítico como la ejecución de intervenciones para el cierre de brechas en servicios básicos y conectividad, que incluyen 7 intervenciones viales (caminos vecinales y vías locales), 5 proyectos de agua y saneamiento, un establecimiento de salud y un proyecto de servicios ambientales.