Las labores de mantenimiento y limpieza que se ejecutan en los Acueductos de Anglia, en la provincia de Nasca, permitieron descubrir diversos ojos de acueducto o puquios, estructuras hidráulicas prehispánicas que permanecían cubiertas por vegetación, sedimentos y otros materiales acumulados con el paso del tiempo.

Patrimonio cultural

El hallazgo se produjo durante los trabajos de conservación que se realizan en este importante sitio patrimonial, considerado una de las obras de ingeniería hidráulica más representativas de la cultura Nasca y uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

Las acciones comprenden la limpieza y recuperación de diversos sectores del complejo arqueológico con el objetivo de mejorar sus condiciones de conservación y facilitar su adecuada preservación.

El descubrimiento de estos puquios permitirá una mejor apreciación de las estructuras que conforman el sistema hidráulico ancestral, considerado una muestra del avanzado conocimiento que desarrollaron las antiguas culturas para el aprovechamiento del agua en zonas desérticas.

Especialistas destacaron que la conservación de este tipo de infraestructura arqueológica resulta fundamental para preservar la historia y fortalecer la actividad turística en la provincia de Nasca, donde los acueductos constituyen uno de los principales atractivos visitados por turistas nacionales y extranjeros.

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