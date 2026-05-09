Las labores con maquinaria pesada que se ejecutaban en la margen izquierda del río Aja, en el sector de Amaprovi, en la provincia de Nasca, fueron paralizadas la mañana del viernes 8 de mayo, luego de la denuncia formulada por el agricultor Nelson Álvarez, quien alertó sobre una posible afectación a los acueductos subterráneos que abastecen de agua a decenas de agricultores de la zona.

Acueductos en peligro

Durante la diligencia, un representante de la ANA recordó que “toda intervención en los cauces naturales y bienes asociados al agua tiene que estar autorizada por la Autoridad Nacional del Agua”, señalando además que la obra no contaría con permisos visibles ni paneles informativos sobre la ejecución del proyecto.

“No pueden hacer eso, sean autoridades o no. La norma dice bien claro que tiene que estar autorizado por el ente correspondiente”, manifestó el funcionario, mientras se realizaba la toma de coordenadas y el levantamiento de imágenes fotográficas.

Los agricultores expresaron su preocupación debido a que el caudal del acueducto habría disminuido durante las excavaciones realizadas con maquinaria pesada

Nelson Álvarez indicó que esta situación podría afectar a más de 150 hectáreas agrícolas, especialmente en plena campaña de sembrío de papa. “Esperemos que no esté roto”, declaró el agricultor, recordando además que hace cuatro años se registró un antecedente similar durante trabajos vinculados al complejo de Amaprovi, caso que actualmente continúa en investigación en la Fiscalía y otras entidades competentes.

En medio de la inspección también surgieron cuestionamientos hacia el Ministerio de Cultura por la aparente falta de supervisión en una zona considerada de alto valor histórico y arqueológico. Uno de los moradores calificó el hecho como “un atentado” contra los antiguos acueductos de la cultura Nasca.

Finalmente, la ANA anunció que levantará un acta de intervención de campo para determinar si existió afectación directa al sistema hídrico subterráneo y establecer las responsabilidades correspondientes por los trabajos ejecutados en el sector.

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