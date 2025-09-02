La tranquilidad del Corazón de Santa María se ha visto alterada nuevamente tras la ocupación irregular de un terreno público destinado a parque. Al menos 16 familias han invadido más de 3.800 metros cuadrados de área verde, donde han levantado cercos de concreto, módulos prefabricados, estructuras de madera y esteras, según constató la Policía Nacional del Perú en una diligencia realizada ayer.

Depredación de dunas

El predio, identificado como el “Parque N. º 2”, figura inscrito a nombre de la Municipalidad Provincial de Ica y, según vecinos, ya había sido invadido anteriormente en noviembre de 2021 y nuevamente el 30 de junio de este año.

Durante la intervención policial también estuvieron presentes representantes del área de Patrimonio de la municipalidad y la regidora de Ica, Silvia Bertolotti, quien realiza labores de fiscalización.

“Desde el año 2021 sufrimos este malestar. Este parque, ubicado en el Corazón de Santa María, tiene huarangos y dunas, pero los invasores vienen destruyendo el ecosistema, sacando arena con maquinaria”, denunció un residente.

Ángel Orosco, otro vecino, afirmó que ya han presentado documentos solicitando que se coloque un cartel oficial que indique el destino del terreno como área verde. “Queremos que se recupere este espacio común. Es la única área verde con la que contaría la zona”, expresó.

La regidora Silvia Bertolotti aseguró que tomó conocimiento del caso hace más de un mes, tras reunirse con más de 30 vecinos. “No es la primera vez que se invade este parque, ya hubo un desalojo anterior. La policía está haciendo la constatación, y se procederá a través del procurador municipal con las denuncias respectivas. Como ciudadanos, debemos aprender a respetar los espacios públicos”, manifestó.

En tanto, la Municipalidad de Ica informó: “El Ing. Walter Velásquez, jefe de la Unidad de Control Patrimonial MPI, mostró a las autoridades policiales, la partida registral P07001958 del Lote No. 01, del Programa Municipal de Vivienda Única de Interés Social Corazón de Santa María (certificado literal) estado: partida activa – parque/jardín. De esta forma se cayó el argumento de los invasores de “que son terrenos de Cofopri” cuando es un espacio público de propiedad municipal destinado para parque o jardín", indicaron.

