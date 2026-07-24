Han transcurrido tres meses desde la desaparición de María del Carmen Taipe Salas, de 36 años, y sus tres hijos continúan esperando noticias sobre su paradero. Desde el distrito de Llipata, en la provincia de Palpa, su hija mayor, Rosa, de 17 años, hizo un llamado público a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda y esclarezcan lo ocurrido con su madre, desaparecida desde el 23 de abril de este año.

Piden ubicar a su madre

La adolescente relató que María del Carmen vivía en el sector de Comatrana, en la provincia de Ica, junto a su conviviente y su hija menor de ocho años. Mientras tanto, Rosa y su hermano de 14 años permanecían en Palpa al cuidado de su abuela materna.

Según el testimonio de la menor, la familia conocía que su madre presuntamente sufría agresiones físicas y maltratos por parte de su pareja, situación que, afirma, les generaba preocupación desde hace varios meses.

Rosa contó que, de acuerdo con la versión brindada por el conviviente de su madre, ambos llevaron a la menor de ocho años al colegio la mañana del 23 de abril y luego se dirigieron al centro de la ciudad de Ica para realizar unas compras. Sin embargo, según esa versión, en un momento María del Carmen desapareció sin dejar rastro.

Días después, el hombre viajó hasta Palpa para comunicar a los hijos de la mujer que esta había desaparecido. Desde entonces, la familia asegura no haber vuelto a tener ningún tipo de comunicación con ella.

La adolescente recordó que un día antes de la desaparición conversó con su madre, quien le expresó su intención de regresar a Palpa para reunirse con sus hijos. “Mi mamá me dijo que la próxima semana iba a venir y que íbamos a cocinar todos juntos como familia. Al día siguiente desapareció”, relató entre lágrimas.

Otro dato que incrementó la preocupación de la familia es que, según la geolocalización del celular de su madre registró como última ubicación el distrito de Humay, en la provincia de Pisco, información que asegura fue comunicada a las autoridades durante la denuncia por desaparición.

La joven sostuvo que la familia presentó la denuncia en la Policía Nacional; sin embargo, manifestó que no perciben avances en las investigaciones y pidió que las diligencias sean reforzadas.

“Por favor, quisiera que me ayuden. Siento que algo le ha pasado a mi mamá. Solo quiero saber dónde está”, expresó la adolescente durante su llamado público.

Actualmente, los tres hijos de María del Carmen: Rosa, de 17 años; un adolescente de 14 años y una niña de 8 años, permanecen bajo el cuidado de su abuela materna, quien afronta un delicado estado de salud.

A la incertidumbre por la desaparición de su madre se suma la difícil situación económica que enfrenta la familia. Según la adolescente, los menores carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

EL DATO: Si tiene información que ayude a ubicar a la madre de familia, comunicar a la comisaría más cercana a llamar a la Línea gratuita 114.

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