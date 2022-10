Mañana se cumplen cuatro meses desde la desaparición de la menor Xiomara Karina M. P. de 13 años de edad, por ello su madre convocó a un plantón donde dio a conocer la falta de apoyo policial y de las instituciones en busca de su hija.

Involucrados en libertad

En conjunto con el colectivo Mujeres Desaparecidas Perú, familiares y amigos realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Ica, donde a viva voz gritaban ¿Dónde está Xiomara?, ellas llevaban carteles y fotografías en sus manos y exigían mayor celeridad policial, así como la intervención del Ministerio del Interior frente al caso de la adolescente desaparecida.

Su madre, Sandra Pichihua Quispe, indicó que su primogénita ayudaba a un familiar en una tienda en la última cuadra de la Av. Panamá (La Tinguiña-Ica) y que al salir al promediar las 7 de la noche del pasado 24 de junio del 2022, se encontró con Anthony y luego con Gian Carlos, después abordo una motaxi con dirección al mirador de Parcona, donde fue vista por última vez y hasta hoy no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

“No hay ningún avance de la policía, serán cuatro meses que desapareció mi hija y no sabemos nada, a pesar que dos jóvenes están involucrados no existe la presión de las autoridades para que se puedan tener más indicios. No saben cómo me siento al no poder ver a mi hija con vida, no sé en este momento que estará pasando con ella, no hay ninguna noticia y solo me dicen que no tienen pistas donde buscar y como encontrarla”, declaró entre lágrimas.

Asimismo, dijo que, dos jóvenes involucrados en el caso de desaparición, no han sido investigados adecuadamente por las autoridades de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, indica que ambos se encuentran en libertad.

“Anthony Anchante Palomino tiene 22 años y le incitaba a mi hija a que se vaya de la casa para que se vean, tenían muchas mensajes por WhatsApp, pero solo le han dado una sentencia por inducción a la fuga con libertad condicional y solo va a firmar, porque dicen que no hay delito grave y a Giancarlo Conilla Quiñones, aún no lo capturan, él era el enamorado de mi hija y dice que solo la conocía cuando iba a la tienda, pero es mentira, porque hay pruebas que mi hija iba hasta su casa y después se subió a la moto con dirección a Parcona, él ha sido la última persona que vio a mi hija”, dijo.

Sin apoyo

Agregó que, por el caso ha viajado hasta Lima e ingresó un oficio al Ministerio del Interior del Perú para que la apoyen en la búsqueda de su ser querido, sin embargo, hasta la fecha no obtienen ningún tipo de respuesta por parte del Mininter. “Pido que venga un equipo especializado, hace poco pasó la noticia de una gestante desaparecida y se movilizó toda la policía, y nosotros por ser personas humildes no nos apoyan, así hubieran accionado a los pocos días de la desaparición de mi hija, pero ya han pasado meses”, comentó desconsolada.

Al igual que ella también otras madres de Pisco, San Juan de Lurigancho y Lima, denunciaron la desaparición de sus hijas hasta por más de una década, señalaron que sus seres queridos salieron a comprar, entre amigos, al trabajo y hasta el día de hoy no se sabe nada. En todos los casos coinciden que la PNP no brinda la atención suficiente.

