El Gobierno Regional La Libertad inició la reconstrucción integral de la avenida Los Fresnos, una de las principales vías de Tayabamba, capital de la provincia de Pataz.

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La obra, impulsada por la gestión de la gobernadora Joana Cabrera, beneficiará directamente a más de 15 mil pobladores y se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

INTERVENCIÓN INTEGRAL

El proyecto era esperado por más de dos décadas. Tras la colocación de la primera piedra, con una inversión superior a los 7 millones de soles, lo obra no solo contempla la construcción de pavimento rígido. Sino que también incluye nuevas veredas y rampas peatonales, cunetas y sistemas de drenaje, muros de contención, señalización, paraderos, mobiliario urbano y la reposición de las redes de agua, desagüe, garantizando una mejora integral de la infraestructura urbana.

El gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero, informó que la obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses y destacó que se trata de un compromiso asumido por la actual gestión regional.

“En marzo estuvimos en Tayabamba reafirmando el compromiso de esta gestión que lidera la doctora Joana Cabrera y hoy estamos cumpliendo con la población. Es una obra anhelada para una capital de alto impacto en La Libertad”, afirmó.

MÁS BENEFICIADOS

Durante la ceremonia de inicio de los trabajos, el poblador Jaime Flores Caballero destacó la importancia de esta inversión para Tayabamba. “Han sido dos décadas de deterioro permanente de esta vía que es una de las más olvidadas, pero eso hoy cambia. Agradezco al Gobierno Regional La Libertad por intervenir en el mejoramiento del servicio de movilidad urbana”, afirmó.

En Pataz, a través de Obras por Impuestos, el GORE también construye el moderno Puente Lavasén que este año estará listo para unir esta provincia con Bolívar y Sánchez Carrión por primera vez. Asimismo, se pondrá en marcha la ejecución del colegio Santo Tomás de Aquino de Vijus.