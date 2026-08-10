El partido político Avanza País-Partido de Integración Social logró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acepte su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad e inscribió como postulante a gobernadora a Nora Flor Chacaltana de Lozada. Con esto, las listas a la Región incrementaron a once.

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Nora Chacaltana es la segunda mujer que aspira llegar a ese cargo en las elecciones del 4 de octubre, pues Patricia Bolaños Grau, de Renovación Popular, también continúa en la carrera electoral luego de que su partido levantara las observaciones que el ente electoral le hizo a su lista.

Completan la lista de postulantes al Gobierno Regional de La Libertad: Aldo Carlos Mariños (Somos Perú), Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), Daniel Salaverry Villa (Perú Primero), Julio Moran Otiniano (Partiro Aprista Peruano), José Bardales Ruiz (Juntos por el Perú), Jorge Diaz Vega (Visión Perú), Elmo Palacios Alva (Partido Patriótico del Perú) y Elder Montenegro Diaz (Coalición Transformadora Tierra Verde).