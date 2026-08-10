Familiares provenientes del distrito de Pucará (Huancayo) y el distrito de Janjaillo (Jauja), llegaron hasta la morgue del hospital Domingo Olavegoya para identificar los restos mortales de sus seres queridos que viajaban en el automóvil de placa AVC 548, que se precipitó al río Mantaro, la tarde de este sábado.

Entre las víctimas se encuentra Lucila Lucila Hualpa Ureta (72), una madre de familia y comerciante residente en Lima que había decidido viajar este fin de semana a Pucará para asistir a la misa de fallecimiento de su cuñada y visitar a sus familiares.

“La última llamada que tuvimos con ella nos dijo que estaba por Matachico, justo en la zona donde pasó el lamentable accidente”, señaló su hermana. Mientras tanto, la segunda víctima mortal es el agente de seguridad, Walter Camarena Mallaupoma, quien había abordado el vehículo en Huaycan para asistir a la fiesta de santiago que se celebraba en su natal Janjaillo. Por cuestiones de trabajo la víctima decidió retrasar su viaje, mientras que su esposa se adelantó un día antes para coordinar los preparativos de su llegada.

Recuperan unidad

El automóvil que se precipitó al río Mantaro con seis personas a bordo, la tarde de ayer, fue remolcado y extraído hasta la pista con ayuda de una grúa.

Durante la búsqueda al interior del vehículo siniestrado, no se pudo encontrar el cuerpo de la cuarta víctima mortal, por lo que se presume que fue arrastrado por la corriente.

El sábado, los paramédicos de Deviandes auxiliaron al ingeniero de minas, Lucio Huacho Ichpas (24) y Anderson Mauricio Malpartida (32), quienes lograron salir nadando hasta la orilla. Ellos permanecen en el hospital Olavegoya.