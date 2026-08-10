La entrega de ayuda en zonas afectadas por sismos u otras emergencias podría ser considerada una infracción electoral si es utilizada por candidatos para promocionarse o captar votos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscaliza estas actividades de cara a las elecciones del 4 de octubre.

Alerta

Pedro Ramos, asesor legal de la Gerencia General del JNE, recordó que las dádivas entregadas por candidatos no pueden superar el 0,3 % de la UIT, equivalente a unos 16 soles. La advertencia cobra especial relevancia durante emergencias, donde la entrega de alimentos u otros bienes podría ser observada si busca generar un beneficio electoral.

El control

El JNE vigila especialmente las ayudas que incluyan nombres, fotografías o logotipos partidarios, pues podrían convertirse en mecanismos de propaganda. Los fiscalizadores realizan un monitoreo permanente y la ciudadanía puede denunciar posibles infracciones a través de los canales oficiales. El organismo busca evitar que las necesidades de la población sean aprovechadas para obtener ventajas electorales durante la campaña. Por ello, las ayudas en zonas afectadas por emergencias se convierten en un nuevo foco de vigilancia electoral.