El Club Deportivo Bad Boys de Pisco logró su clasificación a las semifinales de la Etapa Departamental de Ica, por la Copa Perú 2026. El conjunto pisqueño derrotó por 5-4 en la tanda de penales a Juventud Santa Fe de Nasca, luego de una vibrante definición que mantuvo en vilo a toda la afición y desató la celebración de los seguidores.

Encuentro deportivo

El encuentro se reanudó en el estadio Picasso Peratta de Ica con la disputa de los 69 minutos restantes del compromiso suspendido días atrás por los incidentes registrados durante el partido de vuelta de los cuartos de final. A puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad, ambos equipos protagonizaron un intenso duelo en el que Bad Boys luchó hasta el último instante por mantenerse con vida en el denominado “torneo del fútbol macho”.

La igualdad en la llave obligó a definir al clasificado desde los doce pasos, donde el elenco pisqueño en la tanda de penales se impuso por 5-4 sobre Juventud Santa Fe, sellando una clasificación que premia el esfuerzo, la entrega y la convicción de un plantel que jamás dejó de creer en la remontada.

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