En el marco del Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, el biólogo Julio Reyes, de la ONG ACOREMA, advirtió que los delfines residentes de la Reserva Nacional de Paracas enfrentan importantes desafíos debido a las alteraciones que provoca el fenómeno de El Niño en el ecosistema marino. El incremento de la temperatura del mar modifica la distribución de la anchoveta, uno de los recursos alimenticios más importantes para diversas especies de cetáceos.

Variaciones ambientales

El especialista explicó que, a diferencia del delfín oscuro, cuya alimentación depende en gran medida de la anchoveta, los delfines costeros de Paracas y las marsopas cuentan con una dieta más variada, lo que les permite adaptarse mejor a los cambios en la disponibilidad de alimento. Estas especies también consumen lisas, lornas, mojarrillas y otros peces propios del ecosistema costero de la bahía de Paracas, lo que les brinda una mayor capacidad de respuesta frente a las variaciones ambientales.

No obstante, Reyes enfatizó que esta capacidad de adaptación no significa que estén libres de amenazas. La contaminación por plásticos y sustancias nocivas, las artes de pesca abandonadas, la sobreexplotación de los recursos marinos y las actividades humanas irresponsables continúan afectando el hábitat de estos mamíferos marinos, considerados parte del invaluable patrimonio natural de la Reserva Nacional de Paracas.

Finalmente, el biólogo de ACOREMA hizo un llamado a la población, pescadores, operadores turísticos y autoridades para fortalecer las acciones de conservación en Paracas. Destacó la importancia de promover una pesca sostenible, respetar las áreas naturales protegidas, impulsar un turismo responsable de observación de fauna marina y fomentar la educación ambiental.

“La conservación de los delfines y demás cetáceos que habitan nuestras costas depende del compromiso de todos para proteger el ecosistema marino que les da vida”, concluyó.

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