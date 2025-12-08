El Puerto de Paracas fue escenario de una jornada histórica con la llegada simultánea de dos cruceros internacionales, un evento que destacó por su magnitud y relevancia para el turismo y la economía local.

Las embarcaciones que arribaron fueron el Oosterdam, parte de la prestigiosa flota de Holland America Line, y el Hanseatic Inspiration, un exclusivo crucero de expedición de Hapag-Lloyd Cruises.

De primer nivel

En total, más de 3,000 pasajeros desembarcaron en la ciudad, llenando de vida y actividad el terminal portuario y los principales atractivos turísticos de la zona. Este doble arribo no solo generó un encuentro multicultural entre visitantes de distintos países, sino que también consolidó a Paracas como un destino estratégico en las rutas internacionales de cruceros.

Las autoridades locales y operadores turísticos destacaron que este tipo de eventos impulsa el desarrollo económico, promoviendo los servicios de transporte, gastronomía, hospedaje y artesanía, a la vez que refuerza la proyección internacional de Paracas como un destino turístico de primer nivel.

