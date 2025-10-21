Tras semanas de competencia, ensayo tras ensayo, sacrificio y nervios, su esfuerzo fue recompensado. Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, fue elegido como el ganador absoluto de “Yo Soy” por el público.
“Le dedico este triunfo a mi familia, a todo el público y a mis compañeros”, declaró para Diario Correo.
Durante la entrevista, recordó que poco a poco empezó a imitar los gestos y entonaciones del mexicano. “Desde lo vocal hasta la actuación fue complicado”, manifestó.
Al escuchar su nombre como ganador del concurso, no podía creer que todo el esfuerzo y la pasión se hubieran materializado en ese momento.
“Entré en shock cuando recibí el premio, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No sabía que estaría en la final y mucho menos quedar en primer lugar”, aseguró Zavaleta.
Además, contó que cada aplauso, cada ovación y cada gesto de reconocimiento del público lo llenaban de emoción y motivación. Sentir la aceptación de la audiencia en cada presentación lo inspiraba a entregarse al máximo.
“Agradezco el cariño del público porque eso es lo que a un artista le hace vivir, gracias a todos ellos”, sostuvo.
Hoy, “Yo Soy” significa mucho más que un concurso para él; representa un antes y un después en su vida. Es la plataforma que le permitió mostrar su talento al país, cumplir un sueño largamente anhelado y demostrar que con perseverancia, amor por la música y autenticidad se pueden alcanzar metas que parecían inalcanzables.
“Es un paso importante en mi vida, pues ha sido de mucha ayuda para mí en todo aspecto, desde lo personal hasta lo artístico, por decirlo así”, concluyó.
