Tras semanas de competencia, ensayo tras ensayo, sacrificio y nervios, su esfuerzo fue recompensado. Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, fue elegido como el ganador absoluto de “Yo Soy” por el público.

“Le dedico este triunfo a mi familia, a todo el público y a mis compañeros”, declaró para Diario Correo.

Durante la entrevista, recordó que poco a poco empezó a imitar los gestos y entonaciones del mexicano. “Desde lo vocal hasta la actuación fue complicado”, manifestó.

Al escuchar su nombre como ganador del concurso, no podía creer que todo el esfuerzo y la pasión se hubieran materializado en ese momento.

“ Entré en shock cuando recibí el premio, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No sabía que estaría en la final y mucho menos quedar en primer lugar ”, aseguró Zavaleta.

Además, contó que cada aplauso, cada ovación y cada gesto de reconocimiento del público lo llenaban de emoción y motivación. Sentir la aceptación de la audiencia en cada presentación lo inspiraba a entregarse al máximo.

“ Agradezco el cariño del público porque eso es lo que a un artista le hace vivir, gracias a todos ellos ”, sostuvo.

Hoy, “Yo Soy” significa mucho más que un concurso para él; representa un antes y un después en su vida. Es la plataforma que le permitió mostrar su talento al país, cumplir un sueño largamente anhelado y demostrar que con perseverancia, amor por la música y autenticidad se pueden alcanzar metas que parecían inalcanzables.

“ Es un paso importante en mi vida, pues ha sido de mucha ayuda para mí en todo aspecto, desde lo personal hasta lo artístico, por decirlo así ”, concluyó.