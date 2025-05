Su pasión por la cultura japonesa y el anime fueron una fuente clave para la inspiración de su sexto álbum de estudio “DON KBRN”. Eladio Carrión conversó con Diario Correo sobre su nuevo proyecto musical y su gira mundial que incluye a Perú.

“¡Hey, Perú! Los quiero un montón. Hace tiempo que no los veo, he estado loco por ir para allá. Los invito a verme en el show “DON KBRN”, a pasar un tiempo increíble. Nos vemos pronto familia”, expresó el rapero, invitando a sus fanáticos a su concierto el próximo 18 de octubre en el Multiespacio Costa 21. Las entradas las pueden conseguir en Teleticket.

—¿Qué historia hay detrás del concepto de la cultura japonesa en tu sexto álbum de estudio “DON KBRN”?

Soy muy fanático de la cultura japonesa y queríamos hacer algo que no habíamos hecho antes. Hemos hecho videos en Los Ángeles, Miami, Nueva York, España, Colombia, y quería darle un aire nuevo a este proyecto. Este álbum lo hicimos con la visión de mi amor por el anime. Creo que eso nos abrió las puertas para tratar de hacer esto. Tenía mucha curiosidad por la cultura japonesa y queríamos ver que es lo que había allá.

—¿Qué animes en particular te inspiraron?

Yo veo todos los animes pero así de inspirar en los visuales, la verdad es que ninguno porque realmente están basados en un anime personal mío que nosotros hemos creado, no creo que se parezca a nada. Los animes que he visto mucho en ese momento son Afro Samurai y Solo Leveling. Simplemente fueron las ganas de hacer un anime y no fue por inspirarme en alguno para hacer este nuevo álbum. La inspiración nació en nosotros.

—¿Cuánto tiempo te llevó preparar este nuevo proyecto?

Mucho tiempo, no sé un tiempo fijo pero nosotros estuvimos más de un año trabajando en este álbum. Sacamos “Sol María” y ya estábamos trabajando en “DON KBRN”.

Eladio Carrión estrenó su sexto álbum de estudio "DON KBRN". (Foto: Bizarro Live)

—¿Cómo logras esa versatilidad en tus álbumes? ¿Qué buscas expresar en tu último álbum? Sobre todo con la marcada diferencia entre “Sol María” y “DON KBRN”?

Mucha práctica, en realidad todo es práctica. Son muchas horas en el estudio jugando con los ritmos, uno crea este tipo de seguridad en la cabina. En la vida todo es práctica.

—¿Cómo fue el proceso de creación con Myke Towers en este álbum?

Myke es una de las pocas personas que cada vez que colaboramos estamos juntos en el estudio, creo que eso le da el toque especial para que el tema salga tan espectacular siempre. Estamos juntos en el estudio y podemos dar lo mejor de cada uno, por eso cada tema que hacemos, no voy a decir mejor que el anterior porque cada tema que tenemos es increíble, pero yo sé que no fallamos nunca.

—Has presentado en este álbum dos canciones con nombres de deportistas destacados como Ohtani y Özil. ¿Tienen algún significado especial para ti?

Si supieras que los nombres de los temas es lo último que yo hago. Yo nunca digo voy a hacer un tema que se llame de tal forma y lo hago. Siempre hago la canción y digo: “Ok, a este tema le pega este nombre”. Así lo hacemos.

Eladio Carrión vuelve a Lima para presentar su "DON KBRN WORLD TOUR" en Costa 21. (Foto: Bizarro Live)

—¿Cómo te preparas para este nuevo tour? ¿Qué tienes preparado para tu show en Lima?

Mucha intensidad, muchas luces, mucho fuego, muchos efectos visuales. Creo que algo parecido al “The Sauce World Tour” pero en esteroides. Esas cositas que no lo logramos hacer en la pasada gira o que fallamos, estamos mejorando todas esas cosas. Sea la producción, la manera en cómo nos conectamos con los fanáticos o en los Meet & Greet. Estamos buscando la manera de mejorar en todo aspecto.

—¿Qué tuviste que cambiar en ti para lograr ser el Eladio de hoy?

Yo siento que lo lindo de todo lo que estoy haciendo es que no dejé de ser quien soy o no tuve que dejar de hacer algo. Seguir haciendo las cosas que he estado haciendo, es lo que me ha llevado a lo que estoy haciendo hoy en día. He tenido que trabajar mucho y practicar mucho, algo que he perdido quizás es tener más tiempo con mi familia y ahora mismo con la gira no los voy a ver tanto. Es algo que se tiene que hacer y hay que trabajar.

—¿Qué tan importante es el público peruano dentro de tus seguidores?

A mí me encanta Perú. Si ustedes supieran que el primer show de mi vida que yo hice en un país latinoamericano fue en Perú en 2017. Jon Z tenía un party y su corista no podía ir porque no tenía pasaporte. Él me preguntó si tenía pasaporte y yo le dije que sí, entonces me llevó. La primera vez que yo fui a un show internacional fue en Lima, Perú. Vi a todos los fanáticos corriendo detrás de Jon y dije: “Wow, esto es ser un rockstar”. Perú fue el país que me dio la vista grande de cómo podía ser todo si trabajaba fuerte.

(Entrevista: Gianina Laredo Ravello)