Una reciente inspección al Mercado Central de Trujillo permitió corroborar que en el centro de abastos todavía “hay riesgo eléctrico” debido a la antigüedad de las instalaciones y cables expuestos.

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El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Richard Asmad Benites, aseguró que la alcaldesa encargada, Eiby Guibert Chávez, tiene toda la predisposición para reabrir las puertas del mercado, pero para ello se necesitan levantar todas las observaciones que se han hecho.

“Se va a suscribir un acta de acuerdos con los directivos del mercado para que estas observaciones se subsanen en el menor tiempo posible”, señaló el funcionario.

Durante la última inspección al mercado, también se realizaron “observaciones relacionadas con la limpieza, áreas comunes o pases peatonales obstruidos”.

El Mercado Central de Trujillo inició el 3 de agosto su cierre temporal para dar paso al desmontaje de su techo por encontrarse deteriorado y ser un peligro para los comerciantes y usuarios. Se había previsto reabrir sus puertas el 6 de este mes, pero la MPT ha hecho 18 observaciones.