La alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Eiby Guibert Chávez, dijo que la cobertura del techo del mercado Central fue desmontada en un 80%, según informe recibido el pasado viernes, pero los comerciantes no pueden volver a atender en su interior debido a que no han levantado observaciones del área técnica edil.

“En las inspecciones se verificó que no se ha cumplido con levantar las observaciones emitidas. Nos vamos a reunir con representantes de los comerciantes y el área técnica. Ellos tienen que entender que está bajo su responsabilidad la salud de las personas”, manifestó.

ALERTA

Eiby Guibert indicó que, como resultado de las inspecciones realizadas, el área técnica municipal había hecho 18 observaciones, las que fueron entregadas a través de documento y deben levantarse en su totalidad, para evitar riesgos innecesarios.

Detalló que “hay riesgo eléctrico y los pasadizos siguen ocupados”. “No se puede dejar pasar así nada más el no levantamiento de las observaciones. Como municipalidad estamos en la obligación de asegurar la seguridad de las personas que acuden a los centros de abastos”, puntualizó.

NO REABRIRÁ

La autoridad edil agregó que, “por ahora”, la municipalidad no puede arriesgarse “a dar la opción de reabrir porque sería una irresponsabilidad”. “Deben cumplir con levantar las observaciones que les hizo conocer la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la MPT”, indicó.

La alcaldesa también precisó que ha dispuesto que los funcionarios de las áreas técnicas visiten constantemente el mercado Central para ver los avances del desmontaje total, ya que falta retirar algunas cosas.

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