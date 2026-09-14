La alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Eiby Guibert Chávez, dijo que la cobertura del techo del mercado Central fue desmontada en un 80%, según informe recibido el pasado viernes, pero los comerciantes no pueden volver a atender en su interior debido a que no han levantado observaciones del área técnica edil.
“En las inspecciones se verificó que no se ha cumplido con levantar las observaciones emitidas. Nos vamos a reunir con representantes de los comerciantes y el área técnica. Ellos tienen que entender que está bajo su responsabilidad la salud de las personas”, manifestó.
ALERTA
Eiby Guibert indicó que, como resultado de las inspecciones realizadas, el área técnica municipal había hecho 18 observaciones, las que fueron entregadas a través de documento y deben levantarse en su totalidad, para evitar riesgos innecesarios.
Detalló que “hay riesgo eléctrico y los pasadizos siguen ocupados”. “No se puede dejar pasar así nada más el no levantamiento de las observaciones. Como municipalidad estamos en la obligación de asegurar la seguridad de las personas que acuden a los centros de abastos”, puntualizó.
NO REABRIRÁ
La autoridad edil agregó que, “por ahora”, la municipalidad no puede arriesgarse “a dar la opción de reabrir porque sería una irresponsabilidad”. “Deben cumplir con levantar las observaciones que les hizo conocer la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la MPT”, indicó.
La alcaldesa también precisó que ha dispuesto que los funcionarios de las áreas técnicas visiten constantemente el mercado Central para ver los avances del desmontaje total, ya que falta retirar algunas cosas.
LE PUEDE INTERESAR
- Ejecutivo pide declarar terroristas a “Los Pulpos”
- Trujillo: Con gran fiesta se inauguró la Calzaferia 2026 en El Porvenir
- GORE La Libertad: S/ 700 millones en obras paralizadas
- Arzobispado pide frenar ola criminal que azota a Trujillo
- La Libertad: Temperatura del mar sigue subiendo
- El Niño: faltan culminar obras en 12 kilómetros del río Moche, en Trujillo
- Chan Chan: hallan plataforma funeraria Chimú con 38 cuerpos
- La Libertad: Dengue golpea el bolsillo de los que menos tienen
- Concurso Nacional Escolar de Marinera en Trujillo