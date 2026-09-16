Cuatro equipos de maquinaria pesada del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que fueron asignados a la Municipalidad Distrital de La Joya estarían desaparecidos, según alertó hoy la consejera regional, Natividad Taco, durante la sesión del Consejo Regional.

La consejera por la provincia de Castilla, quien preside la Comisión Especial del Parque Automotor, cuestionó que, hasta el momento, no se conozca dónde se encuentran los equipos que estaban bajo custodia de la comuna distrital.

“Nuevamente debemos exhortar a la Municipalidad de La Joya, dado que han desaparecido equipos de propiedad del Gobierno Regional que se encontraban bajo su custodia, sin que a la fecha se tenga información sobre su paradero”, señaló durante su intervención.

Los equipos fueron entregados por el Gobierno Regional de Arequipa a diferentes municipalidades con el fin de atender las necesidades de los agricultores y pobladores a consecuencia de derrumbes, mal estado de vías, protección de defensas ribereñas, entre otros.

Sin embargo, según la legisladora regional, este caso se suma a las deficiencias encontradas en el parque automotor del Gobierno Regional. De acuerdo con la información expuesta, una inspección técnica realizada recientemente revisó 72 unidades vehiculares, de las cuales solo el 20% se encuentra operativo (14), es decir, el 80% está inoperativo por falta de mantenimiento.

Eso significa que 58 equipos inspeccionados no estaría en condiciones de ser utilizados, situación que sería preocupante, considerando que se avecina el impacto por el Fenómeno El Niño y limitaría la capacidad del GRA para atender trabajos e intervenciones en la región.

Entre estos vehículos inoperativos se encuentra una maquinaria que se encuentra varada hace un año y medio por el robo de piezas como la memoria en la provincia de Camaná.