La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gestión no impulsará una reducción de feriados ni afectará los derechos laborales.

Tras una visita a la tumba de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Higuchi, acompañada por el exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad, reafirmó el compromiso expresado durante su mensaje a la nación.

“Ningún derecho laboral va a ser recortado; eso es lo que quiero señalar. Lo he dicho en el mensaje (a la nación) y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy”, expresó.

La mandataria también sostuvo que los integrantes del Gabinete Ministerial encabezado por Luis Galarreta demostrarán con su desempeño la capacidad para conducir los sectores que tienen a su cargo. Asimismo, indicó que el Ejecutivo mantendrá una presencia constante en las regiones mediante viajes de los ministros y de la propia jefa de Estado.

En relación con las versiones sobre posibles cambios en los feriados, Fujimori recordó que el Consejo de Ministros sostuvo una reunión el 29, pese a tratarse de un día no laborable, y aprovechó para reiterar que no habrá modificaciones en ese aspecto.

“Ayer 29 (de julio), siendo feriado, quisimos ya tener una primera reunión del Consejo de Ministros. Sé que ha habido algunas especulaciones, (por ello) quiero aprovechar este momento para señalar lo que dije hace días: no va a haber recorte de los feriados y tampoco aumento. Ningún recorte de derechos laborales”, finalizó.

Keiko Fujimori, presidenta de la República: Ningún derecho laboral va a ser recortado



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