El FBC Melgar se traslada a la región vecina del sur para afrontar un duro compromiso frente al ascendido Club Deportivo Moquegua, en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputa este domingo 2 de agosto en el Estadio 25 de Noviembre a las 15:30 horas.

El Dominó busca consolidar su buen arranque ligero, mientras que el cuadro local urge de su primera victoria en casa.

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PRESENTE

Los rojinegros arriban a este partido con un presente óptimo tras su reciente victoria 2-1 ante Sporting Cristal en la fecha 2. El equipo comandado por la jerarquía goleadora de Bernardo Cuesta buscará replicar la contundencia mostrada en el Apertura, donde Melgar goleó 4-0 al cuadro moqueguano.

Con seis puntos en la tabla del Clausura, el cuadro rojinegro tiene la gran oportunidad de sostenerse en la cima antes de afrontar duros duelos directos en las próximas semanas. Mientras que en el Acumulado, Melgar ocupa el cuarto lugar con 34 unidades.

Por su parte, CD Moquegua llega a este cotejo tras empatar 0-0 ante UTC Cajamarca, al igual que en su compromiso previo contra Comerciantes Unidos (2-2). No obstante, el plantel local sabe lo que es dar sorpresa. El objetivo de los moqueguanos es asfixiar la salida de Melgar en los primeros minutos, apoyados por las condiciones climáticas y geográficas de su localidad.

En este caso, el cuadro moqueguano se encuentra en el puesto 13 con 2 puntos en el Clausura; y en el Acumulado cuenta con 20 puntos.

Cabe mencionar que para este compromiso, Sebastián Lozano será el árbitro principal, José Castillo como primer asistente, Jesús Paz como segundo, Milton Machaca cuarto y en el VAR estará Junior Rivera. Será la tercera vez que arbitre un partido del cuadro rojinegro.