La defensa de Nadine Heredia pidió al Poder Judicial que se amplíen los efectos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto la condena de Ollanta Humala por el delito de lavado de activos.

Así lo informó Wilfredo Pedraza, abogado del exmandatario, quien señaló que el recurso fue presentado tras la resolución emitida por el máximo intérprete de la Constitución.

“El habeas corpus es solo para el señor Humala; sin embargo, ya los abogados (de Heredia), entiendo que ayer al final de la tarde, han ingresado recursos pidiendo que el juez extienda los efectos de esa decisión del TC. Eso me parece que va a ser inevitable”, declaró para RPP.

El abogado precisó que los efectos de la sentencia no se aplican automáticamente a la ex primera dama, por lo que era necesario presentar las acciones judiciales correspondientes.

Respecto a un eventual retorno de Nadine Heredia al país, Pedraza indicó que esa será una decisión que deberá adoptar la ex primera dama junto con Ollanta Humala.