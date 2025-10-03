El actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, ha sido condenado como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado por uso, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ica.

Proceso judicial

Según la sentencia emitida por el Poder Judicial, Rosales Pacheco fue condenado a dos años y tres meses de pena privativa de libertad, pena que ha sido suspendida en su ejecución por un período de prueba de dos años, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones impuestas por el juzgado.

Entre las reglas de conducta que deberá acatar se encuentran: Pagar una reparación civil de S/5,000.00 soles a favor del Estado dentro del plazo del periodo de prueba. Presentarse el día 30 de cada mes ante el juzgado de ejecución para justificar sus actividades y firmar el padrón de sentenciados. No ausentarse de su domicilio sin previa autorización judicial. Pagar una multa equivalente a 210 días multa, ascendente a S/1,837.50 soles.

El fallo advierte que en caso de incumplimiento, la suspensión de la pena podría ser revocada, lo que llevaría a Rosales Pacheco a cumplir una condena efectiva de prisión.

Asimismo, se ha fijado como reparación civil total la suma de S/5,000.00 soles, que incluye tanto la restitución del bien como la indemnización por el daño causado al Estado. El sentenciado también deberá asumir el pago de costas procesales, cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.

Cabe precisar que no se le impuso pena de inhabilitación para ejercer cargo público, ya que el tipo penal aplicado no contemplaba dicha sanción al momento de los hechos. La figura de inhabilitación fue incorporada recién en 2016 a ese tipo específico de delito.

