La Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Distrital de Marcona que, como parte del proyecto para la remodelación de oficinas y sala de usos múltiples en las áreas de alcaldía, regidores y salón de actos, se ha considerado la compra de bienes que no se constituyen como parte de una inversión pública.

Amoblado de lujo

En el informe de orientación de oficio n. °014-2025-OCI/0407-SOO, (periodo del 1 al 21 de agosto del 2025), se señala que tras la revisión de los registros, se identificó que la gestión del alcalde de Marcona, Joel Rosales Pacheco, tenía un proyecto valorizado en 2 millones 016 mil 632 soles, que incluía la adquisición de artículos que nada tienen que ver con una obra pública.

La lista es larga y llamativa: mobiliario de dormitorio, incluyendo un colchón de tres plazas King zise, así como refrigeradoras, cuadros decorativos, basureros con sensor, macetas, repisas y esquineros.

¿Los precios? Escandalosos: las refrigeradoras valían cada una cerca de 3 mil soles, un equipo de sonido por más de 4700 soles, 40 cuadros decorativos por más de S/31 mil, el famoso colchón King zise por encima de los 7 mil soles, 29 basureros con sensor que sumaban más de 12 mil soles, y hasta dos macetas “Ventitas Home Negro”, con un valor individual de 999 soles.

Pero eso no es todo: la partida también incluía cinco modernos televisores 4K de 75 pulgadas, valorizados en conjunto en 24 mil 995 soles. Tras conocerse el informe la población se preguntó, ¿para qué oficinas necesita la municipalidad semejante lujo?.

La mayoría de dichos bienes se encontraban en las áreas donde se ejecuta el proyecto de remodelación, pero los accesorios del dormitorio estaban forrados en plástico negro y se hallaban en el almacén de la entidad. Es decir, guardados y listos para un uso que no queda del todo claro.

La Contraloría ha puesto la lupa sobre esta situación que podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales, si se comprueba que estos gastos fueron hechos con recursos públicos sin justificación técnica ni legal.

