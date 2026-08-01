La violencia criminal volvió a golpear a la provincia de Cañete. La mañana de este viernes 31 de julio, un comerciante fue asesinado a balazos dentro del mercado Mega Center, en el distrito de Imperial, en un ataque perpetrado por sicarios que irrumpieron en pleno horario de atención.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Pedro Alberto Torres Vega, de 47 años, conocido entre comerciantes y vecinos como “Pedrito”. De acuerdo con los primeros reportes, el comerciante atendía con normalidad en su puesto de venta de carnes, cuando fue sorprendido por hombres armados que abrieron fuego en reiteradas ocasiones, provocando momentos de terror entre quienes realizaban sus compras.

Los disparos desencadenaron una estampida dentro del centro de abastos. Comerciantes cerraron apresuradamente sus puestos, mientras clientes buscaban refugio para evitar ser alcanzados por las balas. Familiares y personas que se encontraban en el lugar auxiliaron de inmediato al comerciante y lo trasladaron de emergencia a la posta médica de Imperial.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, Pedro Torres Vega falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala, confirmándose su deceso pocos minutos después de su ingreso al establecimiento de salud.

Según información preliminar, los atacantes habrían ingresado al mercado por la puerta número 9 y, tras cometer el crimen, escaparon por la puerta número 10, aprovechando la confusión generada por el ataque.

Tras el asesinato, agentes policiales aislaron la escena del crimen para el levantamiento de evidencias. En el lugar quedaron visibles manchas de abundante sangre y varios casquillos de bala, elementos que serán incorporados a las pericias para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

El asesinato de “Pedrito” ha causado conmoción entre comerciantes del Mega Center, quienes expresaron su preocupación por el incremento de la violencia y la inseguridad en la provincia. El crimen ocurrió en un espacio de alta concurrencia, donde diariamente acuden cientos de personas para realizar sus actividades comerciales.

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