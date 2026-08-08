Momentos de angustia y desesperación vivieron los pobladores del caserío Narihualá, en el distrito de Catacaos, luego de que un voraz incendio consumiera cuatro viviendas en el sector conocido como La Vega.

Pese a los esfuerzos de los bomberos, personal de Serenazgo y los propios vecinos, el fuego se propagó rápidamente debido a que los inmuebles estaban construidos con material rústico. Ante la ferocidad de las llamas, las familias afectadas apenas lograron rescatar algunas de sus pertenencias.

En tanto, agentes policiales han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, el cual dejó en la intemperie a cuatro familias de la zona, entre ellas a las familias Chero y Sullón.

Tras sofocar el fuego, los equipos de emergencia realizaron labores de remoción de escombros en el área afectada. Por su parte, los damnificados hacen un llamado a las autoridades y a la solidaridad ciudadana para recibir ayuda humanitaria, pues se han quedado prácticamente sin nada.