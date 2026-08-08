El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que el Gobierno identificó 569 puntos críticos a nivel nacional que serán atendidos de manera prioritaria ante la próxima temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño.

Belaúnde señaló que participarán equipos del Ejército y de los ministerios de Agricultura, Vivienda y Transportes.

El titular de Defensa reconoció que existe preocupación por el retraso de varias obras preventivas y afirmó: “Ha habido una indolencia e inacción negligente”, por lo que consideró necesario actuar con rapidez.

El Ejército movilizará batallones de ingeniería hacia los sectores considerados críticos para realizar labores como la descolmatación de ríos y quebradas y culminar infraestructura de prevención.

En Piura, una de las zonas señaladas como sensibles, se contempla retirar vegetación del cauce del río para facilitar el ingreso de maquinaria y retirar cerca de dos millones de metros cúbicos de sedimentos.

Respecto a las geomallas colocadas durante el fenómeno de El Niño de 2017, el ministro explicó que varias están cargadas con rocas y ya cumplieron su función. Por ello, sostuvo que deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras.