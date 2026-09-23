En el debate electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Francis Allison expuso su visión de Lima apelando a su trayectoria como autoridad municipal.
“Como saben, soy alcalde por quinta vez. Eso significa, primero, que tengo 20 años de experiencia municipal. Soy un hombre de palabra: lo que digo lo hago”, afirmó el candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima.
Allison destacó su gestión en Magdalena del Mar como modelo a seguir.
“Con firmeza logré que Magdalena del Mar sea el más seguro de todo Lima”, sostuvo durante su intervención en el debate.
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