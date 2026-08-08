El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que el Parque Bicentenario de Huancayo podría ser inaugurado en octubre, tras supervisar personalmente el avance de la obra. El titular del sector señaló que confía en que los trabajos estén culminados en septiembre.

“Me han dicho que para septiembre están culminadas y que en octubre podemos hacer la inauguración de la primera etapa”, afirmó durante su visita.

Beingolea indicó que, tras la primera etapa, continuará la implementación para completar el proyecto. “Una vez que la entreguemos, vamos a la segunda etapa y en abril dejamos todo al 100%”, señaló.

Beingolea destacó que el proyecto permitirá dotar a Huancayo de nuevos espacios para el desarrollo cultural, como una biblioteca, auditorio, salas de exposición y ambientes destinados a las industrias culturales, además de áreas verdes y obras para solucionar los problemas en la zona.

Asimismo, recordó que se planificó la construcción de 24 parques Bicentenario en el país, pero solo uno ha sido inaugurado en Lima. “Este va a ser el primero que se realiza en el interior del país”, sostuvo.

Según la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), la obra registra 98 % de avance, con trabajos pendientes en equipamiento, pintura y áreas verdes. El gerente municipal, Joshelim Meza, estimó que la culminación se produciría entre septiembre y octubre.

“Más del 60% son áreas verdes. Este proyecto va a solucionar la economía, el turismo y el tema del desagüe pluvial de esta zona que está afectada y que ha sido bastante olvidada”, afirmó Meza.