En su visita a tacna el ex candidato presidencial Jorge Nieto Montesinos expresó que la presidenta Keiko Fujimori Higuchi debe atender los problemas del Niño Costero y la inseguridad ciudadana, porque son temas críticos que están latentes en el país.

“Hay sectores afectados los pescadores artesanales de todo el litoral peruano no han podido tener su producción normal, hay complicaciones con sus familias, es un tema que tiene que ser atendido urgentemente”, apuntó el exministro de Defensa.

Apuntó que hay sectores de la agricultura que también ya están sintiendo los efectos del cambio climático y tienen una producción mermada, de modo que hay problemas que tienen que ser resueltos cuanto antes y preparar todo para cuando ocurran las emergencias.

¿Qué hacer?

Sobre las medidas que debe implementar la jefa de Estado, dijo que la primera es ejercer el liderazgo, que tome el Ministerio de Defensa como comando de operaciones, ya que hay un Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) Indeci, que es un organismo técnico, que está muy bien, pero se requiere un comando político.

“En segundo lugar se requiere comunicación, necesitamos saber todos qué está pasando en todo el territorio”, refirió el excandidato.

Seguridad ciudadana

Respecto a seguridad ciudadana respondió que no está de acuerdo con que se saque a las Fuerzas Armadas a las calles para luchar contra la criminalidad.

“En México este fenómeno empezó en el 2007, se le llamó guerra contra el narcotráfico luego se cambió el nombre porque era un despropósito esa fórmula para enfrentar la situación, pero casi 20 años después ¿qué hay en México? más de medio millón de mexicanos muertos, más de 120,000 mexicanos desaparecidos y el poder de los carteles prácticamente intacto”, advirtió.

Reorganización de la PNP

Indicó que se necesita inteligencia, reorganización de la Policía Nacional, lucha contra la corrupción en las instituciones dedicadas a combatir el delito y estrategia para poder resolver todo el tema de información que se necesita.

“La gente sabe y la propia Policía sabe en los distritos quienes son los delincuentes, pero mientras nuestras instituciones estén tomadas por la corrupción, va a haber inacción”, sentenció Nieto.