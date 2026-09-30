La Municipalidad Provincial de Huancayo puso bajo cuestionamiento una serie de resoluciones emitidas por Indecopi relacionadas con establecimientos de giros especiales, al considerar que algunas de estas decisiones podrían estar generando condiciones favorables para locales que fueron objeto de fiscalización y clausura por parte de la comuna.

Los llenan de resoluciones

El gerente municipal, Jhoselim Meza, señaló que uno de los casos corresponde a una conocida discoteca ubicada en la cuadra 10 del jirón Huancavelica, establecimiento que actualmente permanece clausurado. Según explicó, Indecopi habría reconocido un supuesto silencio administrativo positivo relacionado con el trámite de su licencia de funcionamiento, pese a que la municipalidad sostiene que existían aspectos administrativos que debían ser evaluados.

Para la comuna, la preocupación no radica únicamente en el reconocimiento del silencio administrativo, sino en que este tipo de decisiones podría terminar afectando las acciones de fiscalización municipal sobre establecimientos dedicados a actividades consideradas de giros especiales.

Meza afirmó además que, como consecuencia de estos procedimientos, se estarían planteando sanciones económicas contra funcionarios municipales. Según indicó, se habría solicitado una sanción de aproximadamente S/ 34 mil en su contra y de S/ 19 mil contra el gerente de Producción Económica, además de requerirse información relacionada con sus remuneraciones y trayectoria laboral.

“Nos preocupa que las decisiones terminen afectando a los funcionarios que ejercen las competencias de fiscalización de la municipalidad”, manifestó.

El gerente también mencionó un segundo caso relacionado con una discoteca ubicada en el sector de San Carlos, cerca de La Bombonera, cuya fiscalización se realizó en 2023. Según su versión, en este procedimiento también se habría reconocido un supuesto silencio administrativo positivo y se estaría solicitando la devolución de bienes incautados.