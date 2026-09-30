Un avión de flydubai que se dirigía a Israel tuvo que ser desviado y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de que se produjera una pelea en la cabina durante el vuelo.

El incidente ocurrió en el vuelo FZ 1073 de la aerolínea con sede en Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, no se han determinado las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

Flydubai pide evitar especulaciones

Un portavoz de la compañía informó este miércoles que el caso está siendo investigado por las autoridades y pidió evitar conclusiones anticipadas sobre lo sucedido.

“En esta etapa inicial, se desconocen las razones y los motivos subyacentes a este suceso, los cuales siguen siendo objeto de una investigación formal”, señaló flydubai en un comunicado.

La compañía también instó a las partes involucradas a “abstenerse de hacer especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”.

Por el momento, la aerolínea no ha brindado mayores detalles sobre las personas involucradas en la pelea ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente.