El huracán Polo tocó tierra durante la madrugada de este martes 29 de septiembre en Baja California Sur, México, acompañado de fuertes vientos, lluvias e inundaciones en comunidades costeras.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) ubicó el ingreso del centro del ciclón por la costa occidental de Baja California Sur, justo al sur de la localidad de Las Barrancas.

El organismo determinó posteriormente que Polo probablemente era un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson al momento de tocar tierra, con vientos máximos estimados entre 90 y 95 nudos —aproximadamente entre 167 y 176 kilómetros por hora—. El NHC indicó que existe cierta incertidumbre sobre su intensidad exacta en ese momento.

Polo había experimentado importantes fluctuaciones de intensidad durante su recorrido por el Pacífico y llegó a alcanzar previamente la categoría 5.

Vientos e inundaciones afectan Baja California Sur

En Puerto San Carlos, Baja California Sur, el avance del ciclón estuvo acompañado de fuertes ráfagas, interrupciones del servicio eléctrico y un incremento del nivel del mar.

La crecida rompió tramos de una barrera de arena utilizada como contención, mientras las autoridades mantenían la vigilancia ante posibles inundaciones en esta localidad de aproximadamente 6,000 habitantes.

Equipos de emergencia y de la Marina recorrieron las zonas expuestas para solicitar a los habitantes que se trasladaran hacia refugios.

Algunos pobladores acudieron a los albergues habilitados, mientras otros optaron por permanecer en sus viviendas pese a las recomendaciones de evacuación.

La agencia AP reportó posteriormente inundaciones y árboles derribados en comunidades de Baja California Sur. Las autoridades locales no habían informado de víctimas mortales ni daños graves en su evaluación inicial.

Cerca de 700 personas acudieron a refugios

Las autoridades mexicanas habían desplegado medidas preventivas antes de la llegada de Polo, entre ellas la suspensión de actividades marítimas, restricciones de acceso a playas y habilitación de refugios temporales.

Alrededor de 700 personas acudieron a instalaciones de emergencia en Baja California Sur, según reportes posteriores al primer impacto del ciclón.

Las fuerzas militares también desplegaron miles de efectivos en el estado como parte de las labores preventivas y de respuesta.

Polo se debilita, pero mantiene riesgo de inundaciones

Tras atravesar Baja California Sur, Polo perdió intensidad. En una actualización de la madrugada, el NHC informó que sus vientos máximos sostenidos habían disminuido a unos 130 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán categoría 1.

Pese al debilitamiento, el organismo advirtió que continuaba el peligro por vientos dañinos e inundaciones repentinas potencialmente mortales.

El ciclón avanzaba sobre el golfo de California con dirección hacia el territorio continental mexicano y se esperaba un segundo impacto en Sonora antes de un debilitamiento más acelerado sobre tierra.

Las previsiones contemplaban acumulaciones de lluvia de entre 15 y 30 centímetros en sectores de Baja California Sur, mientras Sonora también permanecía bajo riesgo de precipitaciones intensas e inundaciones.

Tormenta tropical Rachel también es vigilada

Mientras Polo continuaba su desplazamiento hacia el noreste, los meteorólogos mantenían bajo vigilancia a la tormenta tropical Rachel en el Pacífico mexicano.

Durante la madrugada del martes, Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 95 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste, en paralelo a la costa del suroeste de México.

El NHC proyectaba un fortalecimiento gradual y estimaba que Rachel podría convertirse en huracán durante las siguientes horas o días.

La actividad ciclónica ocurre en una temporada del Pacífico influenciada por las condiciones de El Niño, que pueden favorecer una mayor actividad de ciclones tropicales en esa cuenca.