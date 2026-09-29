La selección peruana experimenta un periodo de transición generacional difícil y debe afrontar un nuevo amistoso hoy por la fecha FIFA. La Bicolor enfrentará a México en el Red Bull Arena de New Jersey a las 8:00 p. m. (vía América TV). El combinado nacional pondrá en juego sus destrezas y tácticas frente al equipo mundialista. Entérate en esta nota las estadísticas del partido y las predicciones según Inkabet, casa peruana de apuestas deportivas.

Luego de perder contra Estados Unidos, la “Bicolor” parece tener pocas chances de llevarse la victoria ante el equipo azteca. De acuerdo con las probabilidades de Inkabet, la victoria de Perú solo alcanza el 14 %, con una cuota de 6.80.

En ese contexto, Gianluca Lapadula, delantero de la selección, declaró sus sensaciones para el próximo duelo ante México en zona mixta.

“Personalmente, creo que sería bueno llevar nuestros mejores pasajes de juego a 60, 65, 70 minutos. Veo a un equipo que tiene muchas ganas y entusiasmo. Trabajamos bien con el profesor Menezes”, comentó.

En suma, Erick Noriega y André Carrillo aparecen con grandes probabilidades de ser titulares en el duelo contra México, lo cual le daría un recambio en la estrategia y ritmo del partido.

Por su parte, el “Tri” tiene 62 % de oportunidades, con una cuota de 6.80. Los mexicanos empataron su más reciente duelo amistoso contra Colombia (1-1). En este enfrentamiento, destacó el volante de 17 años Gilberto Mora, quien marcó un destacado gol y se llevó una recepción positiva de la hinchada.

“Sabemos de la calidad de Gilberto [Mora]. Hay que intentar cuidarlo y protegerlo. Todavía es joven. Entre todos, vamos a hacer lo posible para que se siga desarrollando y nos pueda dar actuaciones como esta”, comentó Rafael Márquez, técnico de México, tras el encuentro en conferencia de prensa.

Hay que resaltar que en el último choque entre peruanos y mexicanos fue el amistoso disputado en septiembre del 2022 y acabó en triunfo 1 a 0 para los entonces dirigidos por Gerardo Martino. Finalmente, el empate entre ambos elencos registra una probabilidad de 24 %, con una cuota de 4.15.